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Построенные 10 лет назад спортплощадки в Белгороде могут включить в план реновации

22 сентября 14:18
Фото: Bel.ru
Они не используются сегодня из-за гравийного покрытия, хотя само оборудование на площадках в нормальном состоянии. Вопрос подняли белгородские депутаты, сообщил председатель горсовета Вадим Радченко.

В Белгороде построенные 10 лет назад спортивные площадки могут включить в план реновации. С соответствующей инициативой выступил депутат горсовета Владислав Караханов. По его словам, всё дело — в гравийном покрытии. При этом само оборудование находится в нормальном состоянии.

Первый заммэра Василий Голиков напомнил, что губернатор Вячеслав Гладков ранее поручил заменить песок на детских площадках резиновым покрытием. Предложение депутата Владислава Караханова учтут в работе.

Помимо этого, белгородские депутаты хотят разработать систему мониторинга технического состояния объектов, построенных за счёт городского бюджета. Как заявил председатель горсовета Вадим Радченко, необходимо это для оперативного выявления гарантийных случаев. Например, белгородцы часто жалуются в соцсетях на сломанное игровое оборудование, причём причина не всегда в неправильном использовании.

Депутаты планируют разработать комплексный документ, позволяющий в рамках инициативного бюджетирования создать регламент работы от заявки до гарантийного и постгарантийного обслуживания объектов.

 

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