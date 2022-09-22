Построенные 10 лет назад спортплощадки в Белгороде могут включить в план реновации

В Белгороде построенные 10 лет назад спортивные площадки могут включить в план реновации. С соответствующей инициативой выступил депутат горсовета Владислав Караханов. По его словам, всё дело — в гравийном покрытии. При этом само оборудование находится в нормальном состоянии.