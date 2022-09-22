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Подпадающим под мобилизацию жителям Курской области запретили покидать регион

22 сентября, 11:53
Жители области, которые находятся за пределами региона, должны вернуться в трёхдневный срок, сообщают «Курские известия».

Куряне, которые попадают под частичную мобилизацию, больше не могут покидать регион. Те, кто находится за пределами области, должны вернуться в течение трёх дней.

Как пишет издание со ссылкой на главного комиссара области Владимира Родионова, запрет действует с 9:00 21 сентября. Те, у кого есть приписное, должны явиться в военкоматы. Призывная комиссия будет решать отдельно, кому можно уезжать из региона.

Напомним, мобилизованные россияне будут приравнены к контрактникам. У них будут такие же выплаты и социальные гарантии.

 

 

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#Общество#Военная мобилизация#Курск#Мобилизация#Запрет выезда#Военкомат#Наталья Корявых
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