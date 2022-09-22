Под Белгородом продаётся коттедж с бассейном и джакузи

Общая площадь дома составляет 357 кв. м. Площадь всего участка — 27 соток.
Согласно описанию к объявлению, коттедж находится на берегу водохранилища, почти на территории леса. В доме обустроено несколько зон отдыха с бассейном, сауной и джакузи.
Помимо этого, на участке расположен гостевой дом, летняя кухня, два гаража, а также три террасы, на одной из которых установлен закрытый камин.
На территории растут плодовые и декоративные растения. Каждая травинка на своём месте.
Продавец
Стоимость дома оценили в 78 млн рублей.