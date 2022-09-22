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Под Белгородом продаётся коттедж с бассейном и джакузи

22 сентября 04:40
Фото: Авито
Трёхэтажный особняк находится в Шебекинском горокруге в посёлке Маслова Пристань. Объявление о его продаже появилось на «Авито».

Общая площадь дома составляет 357 кв. м. Площадь всего участка — 27 соток.

Согласно описанию к объявлению, коттедж находится на берегу водохранилища, почти на территории леса. В доме обустроено несколько зон отдыха с бассейном, сауной и джакузи.

Помимо этого, на участке расположен гостевой дом, летняя кухня, два гаража, а также три террасы, на одной из которых установлен закрытый камин.

Фото: Авито
На территории растут плодовые и декоративные растения. Каждая травинка на своём месте.
Продавец

Стоимость дома оценили в 78 млн рублей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дом#Продажа#Объявление
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