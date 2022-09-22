Отопление во всех многоквартирных домах Белгородской области включат 23 сентября

Как сообщил Антон Шопин, по состоянию на 22 сентября детские сады, школы и объекты здравоохранения Белгородской области обеспечены теплом на 95%. Что касается многоквартирных домов, тепло пустили в 4286. Это составляет 89%.
По графикам, которые предоставили муниципалитеты, в некоторых районах пуск тепла составляет от 3 до 5 дней. Сегодня планируется в оставшиеся дома также подать тепло. По состоянию на 23 сентября 100% жилого фонда многоквартирных домов будет обеспечено теплом.
Антон Шопин
Напомним, отопительный сезон в регионе стартовал 19 сентября. Решение одномоментно приняли все главы муниципалитетов.