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Отопление во всех многоквартирных домах Белгородской области включат 23 сентября

22 сентября 11:14
Фото: Bel.ru
Об этом заявил заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин. Отчёт о подготовке к осенне-зимнему периоду на территории региона он представил депутатам облдумы 22 сентября.

Как сообщил Антон Шопин, по состоянию на 22 сентября детские сады, школы и объекты здравоохранения Белгородской области обеспечены теплом на 95%. Что касается многоквартирных домов, тепло пустили в 4286. Это составляет 89%.

По графикам, которые предоставили муниципалитеты, в некоторых районах пуск тепла составляет от 3 до 5 дней. Сегодня планируется в оставшиеся дома также подать тепло. По состоянию на 23 сентября 100% жилого фонда многоквартирных домов будет обеспечено теплом.
Антон Шопин

Напомним, отопительный сезон в регионе стартовал 19 сентября. Решение одномоментно приняли все главы муниципалитетов.

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#Кристина Семенчук#Эксклюзив#Белгородская область#Отопление#Мкд#Жилфонд#Экономика#Антон Шопин
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