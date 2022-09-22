Оренбуржец под именем «Виктория» обманом похитил деньги у белгородки

Аферист попросил женщину написать реквизиты её карты, чтобы якобы перевести ей выигрыш. Злоумышленник похитил с её счёта 400 тыс. рублей. Часть суммы он отдал жене на содержание троих детей. Оставшимися деньгами мужчина расплатился за съёмное жильё.