Оренбуржец под именем «Виктория» обманом похитил деньги у белгородки

Житель Оренбуржья назвал себя Викторией в интернете и обманом похитил деньги у жительницы Белгорода. Мошеннику удалось получить 400 тыс. рублей с карты потерпевшей.
Как пишет издание, мужчина создал со своего телефона фейковый аккаунт и опубликовал пост о возможности быстрого выигрыша в лотерее. Объявлением заинтересовалась белгородка.
Аферист попросил женщину написать реквизиты её карты, чтобы якобы перевести ей выигрыш. Злоумышленник похитил с её счёта 400 тыс. рублей. Часть суммы он отдал жене на содержание троих детей. Оставшимися деньгами мужчина расплатился за съёмное жильё.
Мошенника нашли. Его приговорили к 8 месяцам 25 дням в колонии. Украденные деньги он вернул. Приговор суда ещё можно обжаловать.