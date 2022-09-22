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Оренбуржец под именем «Виктория» обманом похитил деньги у белгородки

22 сентября, 12:20
Мошенник списал с банковской карты потерпевшей 400 тыс. рублей. Часть денег мужчина отдал жене на содержание детей, сообщает orenday.

Житель Оренбуржья назвал себя Викторией в интернете и обманом похитил деньги у жительницы Белгорода. Мошеннику удалось получить 400 тыс. рублей с карты потерпевшей.

Как пишет издание, мужчина создал со своего телефона фейковый аккаунт и опубликовал пост о возможности быстрого выигрыша в лотерее. Объявлением заинтересовалась белгородка.

Аферист попросил женщину написать реквизиты её карты, чтобы якобы перевести ей выигрыш. Злоумышленник похитил с её счёта 400 тыс. рублей. Часть суммы он отдал жене на содержание троих детей. Оставшимися деньгами мужчина расплатился за съёмное жильё.

Мошенника нашли. Его приговорили к 8 месяцам 25 дням в колонии. Украденные деньги он вернул. Приговор суда ещё можно обжаловать.

#Происшествия#Оренбург#Белгородка#Мошенник#Лотерея#Наталья Корявых
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