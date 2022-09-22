Не все белгородцы готовы принять беженцев у себя дома

По прибытии в Белгородскую область беженцы с Украины и ЛДНР зачастую отказываются останавливаться в ПВР и едут к своим дальним родственникам. Однако не все родственники готовы оставить беженцев на длительное время в своём доме.

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