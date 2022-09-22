Не все белгородцы готовы принять беженцев у себя дома

В ПВР Белгорода беженцы живут не более двух дней, после этого их отправляют в другие регионы.
Всё зависит от квот из других областей. Буквально через час может раздаться звонок о том, что Сызрань, Владимир, Ярославль готовы принять 50 человек. Тут же регистрационная группа идёт по палаткам и собирает списки. Приезжает автобус, люди садятся и едут.
Елена, заведующая административно-хозяйственной частью ПВР в Белгороде
К примеру, 21 сентября из ПВР было две отправки беженцев в другие регионы. Сегодня, 22 сентября, часть беженцев отправили в Краснодарский край.
Сейчас, когда сильный поток людей пошёл, стараемся их сразу распределять по регионам.
Елена, заведующая административно-хозяйственной частью ПВР в Белгороде
Некоторые беженцы принимают решение снимать за свой счёт квартиры. Ещё часть сталкивается с проблемой, когда родственники не могут их принять в своём доме.
Люди приехали, посмотрели на палаточный лагерь и говорят, что здесь жить не будут. Уезжают к друзьям и дальним родственникам. А потом через 2-3 дня возвращаются, потому что не каждый дальний родственник готов дать регистрацию. Это же не временно пожить, не один-два дня. Поэтому люди часто возвращаются обратно.
Елена, заведующая административно-хозяйственной частью ПВР в Белгороде
Отметим, в настоящий момент в пункте временного размещения в Белгороде живут почти 100 человек.