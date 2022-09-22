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На электроподстанцию в Курской области сбросили взрывное устройство

22 сентября, 17:17
Начался пожар, однако его быстро потушили. Проблем с электроэнергией нет, сообщил глава региона Роман Старовойт.

В Судже на электроподстанцию сбросили неизвестное взрывное устройство. Это произошло в 11:20 22 сентября. Бомба предположительно прилетела с воздуха.

Как рассказал Старовойт, начался пожар, однако его оперативно потушили. Проблем с электроэнергией не возникло. Из строя был выведен только трансформатор.

Вскоре глава Курской области сообщил о миномётном обстреле приграничной Елизаветовки в Глушковском районе. Подробности пока неизвестны.

Напомним, 8 сентября на подстанции «Южная» в Белгороде произошла авария. Без света и воды остались жители Харгоры. Аварийные отключения также были в Белгородском районе.

 

#Происшествия#Операция на Украине#Курск#Обстрел#Беспилотник#Взрывное устройство#Электроподстанция#Наталья Корявых
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