На электроподстанцию в Курской области сбросили взрывное устройство

В Судже на электроподстанцию сбросили неизвестное взрывное устройство. Это произошло в 11:20 22 сентября. Бомба предположительно прилетела с воздуха.
Как рассказал Старовойт, начался пожар, однако его оперативно потушили. Проблем с электроэнергией не возникло. Из строя был выведен только трансформатор.
Вскоре глава Курской области сообщил о миномётном обстреле приграничной Елизаветовки в Глушковском районе. Подробности пока неизвестны.
Напомним, 8 сентября на подстанции «Южная» в Белгороде произошла авария. Без света и воды остались жители Харгоры. Аварийные отключения также были в Белгородском районе.