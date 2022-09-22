Модульбанк объявил о запуске расчетных счетов в казахстанской и белорусской валюте

В Модульбанке ведется постоянная работа над тем, чтобы появлялись все новые платежные инструменты и могли производить обмен платежами участники внешнеэкономической деятельности.
Сегодня у его клиентов есть возможность вести расчеты с контрагентами, в которых используются кроме долларов, евро и юаней и некоторые дополнительные валюты, например тенге или белорусские рубли. И число таких дополнительных валют показывает постоянный рост.
Отправка переводов в тенге и белорусских рублях возможна с 9 до 17 часов (по московскому времени). Что же касается комиссии за перевод, она составляет 0,1 процента от суммы платежа при бесплатном валютном контроле и учете валютных контрактов. Приобретение или продажа белорусских рублей возможны в личном кабинете банка. Курс тот же, что на бирже, с отклонением от него не больше чем в несколько копеек. И на это не оказывает влияния тот фактор, насколько сильно загружена биржа.
По информации, озвученной членом правления Модульбанка Павлом Семеновым, в августе запустили депозиты в юанях и расчетные счета в тенге. Еще изучается возможность использовать в работе большое количество локальных валют, в которых станут вестись расчеты с контрагентами, работающими в странах СНГ, Турции и других.
Для замены валюты в контрактах с партнерами нужно зайти в свой личный кабинет в Модульбанке. Сотрудники службы поддержки помогут с корректировкой данных и окажут помощь на любом из этапов.