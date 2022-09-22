Модульбанк объявил о запуске расчетных счетов в казахстанской и белорусской валюте

Отправка переводов в тенге и белорусских рублях возможна с 9 до 17 часов (по московскому времени). Что же касается комиссии за перевод, она составляет 0,1 процента от суммы платежа при бесплатном валютном контроле и учете валютных контрактов. Приобретение или продажа белорусских рублей возможны в личном кабинете банка. Курс тот же, что на бирже, с отклонением от него не больше чем в несколько копеек. И на это не оказывает влияния тот фактор, насколько сильно загружена биржа.