Мобилизация, голосование, беженцы: главные темы в Белгородской области

В Белгородской области смогут проголосовать жители ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 26 сентября для них организуют выездное голосование. 27 сентября оно пройдёт на участках в Белгороде, Алексеевском горокруге и Прохоровском районе.