Мобилизация, голосование, беженцы: главные темы в Белгородской области

Вячеслав Гладков подписал постановление о частичной мобилизации в Белгородской области. Началась она, как и по всей стране, 21 сентября.
Главы районов и горокругов, согласно документам, окажут содействие местным военкоматам. Порядок прохождения медосвидетельствования определит региональный минздрав.
В Белгородской области смогут проголосовать жители ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 26 сентября для них организуют выездное голосование. 27 сентября оно пройдёт на участках в Белгороде, Алексеевском горокруге и Прохоровском районе.
В дни голосования в регионе будут работать восемь зарубежных комиссий. Их в Белгородскую область направят из перечисленных республик.
В пункте временного размещения в Белгороде проживает более 90 человек. По прибытии в ПВР их регистрируют, после они проходят медосмотр.
Палатки оборудованы предметами первой необходимости. Каждому прибывающему выдают постельное бельё и полотенца. В ПВР предусмотрено трёхразовое питание. Подробнее — в материале ниже.