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Мобилизация, голосование, беженцы: главные темы в Белгородской области

22 сентября 16:00
Фото: Bel.ru
Губернатор подписал постановление о частичной мобилизации, для жителей Донбасса в регионе откроют участки для референдума, а ПВР Белгорода продолжает принимать беженцев.

Постановление подписано

Вячеслав Гладков подписал постановление о частичной мобилизации в Белгородской области. Началась она, как и по всей стране, 21 сентября.

Главы районов и горокругов, согласно документам, окажут содействие местным военкоматам. Порядок прохождения медосвидетельствования определит региональный минздрав.

Гладков подписал постановление о частичной мобилизации в Белгородской области
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Участки для референдума откроют

В Белгородской области смогут проголосовать жители ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 26 сентября для них организуют выездное голосование. 27 сентября оно пройдёт на участках в Белгороде, Алексеевском горокруге и Прохоровском районе.

В дни голосования в регионе будут работать восемь зарубежных комиссий. Их в Белгородскую область направят из перечисленных республик.

В Белгородской области откроют участки для референдума для жителей Донбасса
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Как в ПВР живут беженцы

В пункте временного размещения в Белгороде проживает более 90 человек. По прибытии в ПВР их регистрируют, после они проходят медосмотр.

Палатки оборудованы предметами первой необходимости. Каждому прибывающему выдают постельное бельё и полотенца. В ПВР предусмотрено трёхразовое питание. Подробнее — в материале ниже.

Как беженцы с Украины живут в ПВР Белгорода
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#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Частичная мобилизация#Референдум#Избирательный участок#Пвр#Инна Рогова
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