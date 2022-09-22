Командир штурмовой группы рассказал, как его бесплатно кормили в Белгороде

Офицер Юрий Смолин по возвращении с территории Украины решил остановиться в Белгороде. Он пришёл в ресторан и сделал заказ. Вскоре к нему подошёл официант и сказал, что заказ уже оплачен. Такое решение принял руководитель заведения – не брать денег с защитника Родины.