Командир штурмовой группы рассказал, как его бесплатно кормили в Белгороде

Офицера из Обнинска в Белгороде бесплатно накормили в ресторане и вручили ему кексы в качестве подарка. Белгородцы так поддержали военнослужащего.
Офицер Юрий Смолин по возвращении с территории Украины решил остановиться в Белгороде. Он пришёл в ресторан и сделал заказ. Вскоре к нему подошёл официант и сказал, что заказ уже оплачен. Такое решение принял руководитель заведения – не брать денег с защитника Родины.
Позже Смолин решил купить конфет. Продавщица положила к покупке и пакет кексов. Предложила съесть их в поезде. По словам военного, люди в приграничье совсем по-другому видят жизнь.
В издании пишут, что Смолин три месяца провёл на фронте – командовал штурмовой группой отдельного добровольческого батальона 5Z Барс. Он стал первым обнинским офицером, отправившимся в зону боевых действий в качестве добровольца.
База штурмового батальона располагалась в Изюме. Офицер рассказал, что военнослужащие из РФ раздавали оставшуюся еду мирным жителям. Также он подчеркнул, что многие россияне не понимают происходящего, поскольку живут в комфорте.