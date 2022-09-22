ИРИ рассказал о главных событиях Белгородской области за 20 лет

В 2019 году открылся новый культурно-спортивный центр в Ракитном. Он построен с нуля и стал местом притяжения для жителей микрорайона Сахзаводского, удаленного от центра Ракитного. На его строительство было выделено 120 миллионов рублей. Комплекс представляет собой социальный кластер микрорайона для трех тысяч человек. Здесь работают зрительный зал на 200 мест, спортзал, тренажерные залы для силовых и кардиотренировок, модельная библиотека, Дом культуры и классы детской школы искусств.