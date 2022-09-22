ИРИ рассказал о главных событиях Белгородской области за 20 лет

Социологи, журналисты и эксперты выяснили, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на жизнь молодежи. Ключевые вопросы исследования задавали участникам фокус-групп по всей стране в возрасте от 18 до 35 лет. Всего респондентам предложили назвать 15 событий, оказавших наибольшее влияние на жизнь страны, и пять важнейших событий своего региона.
Белгородская область оказалась в центре очередного исследования. Регион лидирует во всевозможных рейтингах качества жизни и инвестиционной привлекательности. Область динамично развивается, много строит, запускает новые производства. Последние 20 лет для Белгородчины стали эпохой роста.
В 2019 году в Белгороде начал работу всесезонный аквапарк «Лазурный». Это крупнейший развлекательный комплекс Черноземья: в аквазоне одновременно могут находиться 700 гостей. Строительство аквапарка началось в 2017 году. Объем частных инвестиций составил 1,6 миллиарда рублей.
В 2021 году свои двери открыл самый масштабный спортивный объект Черноземья – «Белгород Арена». Спортцентр, способный принять 10 тысяч человек, стал результатом реализации механизма государственно-частного партнерства. Строительство обошлось в четыре миллиарда рублей, четверть стоимости взяла на себя компания «Металлоинвест». В 2021 году «Белгород Арену» признали лучшим спортивным объектом страны.
В 2016 году появилась пешеходная зона на улице 50-летия Белгородской области. Белгородский Арбат протянулся от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара. Над созданием променада трудились лучшие архитекторы, дизайнеры, художники, флористы.
В 2018 году в Белгороде открылся неформальный образовательный центр «Мастерславль». Здание центра выросло на территории бывшего зоопарка всего за год. Здесь дети от пяти до 14 лет могут попробовать себя в разных профессиях.
В 2019 году открылся новый культурно-спортивный центр в Ракитном. Он построен с нуля и стал местом притяжения для жителей микрорайона Сахзаводского, удаленного от центра Ракитного. На его строительство было выделено 120 миллионов рублей. Комплекс представляет собой социальный кластер микрорайона для трех тысяч человек. Здесь работают зрительный зал на 200 мест, спортзал, тренажерные залы для силовых и кардиотренировок, модельная библиотека, Дом культуры и классы детской школы искусств.