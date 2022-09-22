Эксперты: Важным каналом получения информации станут госпаблики

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил, что сейчас пользователи все больше времени проводят в соцсетях. Информация им подается через призму новостной ленты. Госорганы также должны прийти в социальные сети и научиться ими пользоваться. Гражданам это нужно для более эффективного взаимодействия с государством, а государству - для того, чтобы было проще оказывать услуги россиянам и предлагать им различные сервисы. Об этом пишет newizv.ru.
По словам генерального директора АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, порядка 46,6 миллиона пользователей государственных пабликов находится в соцсети «ВКонтакте». Необходимо создать вертикаль официальных пабликов, чтобы пользователи могли иметь к ним доступ, начиная с детсада и заканчивая правительством.
Соцсеть «ВКонтакте» является популярной площадкой для общения в стране. Сейчас ежемесячная аудитория составляет около 100 миллионов пользователей. О развитии госпабликов и их весомом вкладе во взаимодействие россиян и государства рассказал гендиректор VK Владимир Кириенко.
По его словам, сообщества в соцсетях со статусом официальных пабликов считаются важнейшим каналом информации для пользователей. Популярность подобных пабликов растет, поскольку уровень доверия к ним высок. Чтобы он сохранялся, нужно убедиться в качестве контента и надежности его защиты. Для этого включается двухфакторная авторизация сообщества. Кроме того, если статус официального паблика подтверждается через сайт госуслуг, это повышает уровень безопасности.
Официальные сообщества ведомств и подведомственных учреждений должны быть разработаны к первому декабря 2022 года. Среди них министерства, администрации городов и районов, больницы и школы. Данное требование прописано законом от 14.07.2022 № 270-ФЗ.