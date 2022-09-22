Эксперты: Важным каналом получения информации станут госпаблики

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил, что сейчас пользователи все больше времени проводят в соцсетях. Информация им подается через призму новостной ленты. Госорганы также должны прийти в социальные сети и научиться ими пользоваться. Гражданам это нужно для более эффективного взаимодействия с государством, а государству - для того, чтобы было проще оказывать услуги россиянам и предлагать им различные сервисы. Об этом пишет newizv.ru.