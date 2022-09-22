Часть российских патриотов оказалась недовольная обменом «азовцев» на Медведчука

Также неизвестно, какие именно пленные вернулись в РФ. Исключением стал только Медведчук. При этом ранее телеведущий Владимир Соловьёв говорил, что такой обмен невозможен. Аналогичного мнения придерживался и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обмен всё-таки случился, но с радостью его встретили далеко не все.