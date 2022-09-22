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Часть российских патриотов оказалась недовольная обменом «азовцев» на Медведчука

22 сентября 13:58
Фото: t.me/rt_russian
Накануне между Россией и Украиной произошёл обмен пленными, после которого от общественности последовала неоднозначная реакция, сообщают «Новые известия».

После обмена пленными между Россией и Украиной последовала неоднозначная реакция от общественности. Накануне Россия обменяла пленных членов «Азова»* на Виктора Медведчука.

Как пишет издание, вся информация изначально поступала из украинских и турецких СМИ. По официальной версии Украины, они обменяли 200 человек на Медведчука, который дал показания следствию. Россия же получила 55 военнослужащих.

Из «Азова» передали пятерых командиров – Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламара, Дениса Шлегу, Олега Хоменко. В числе освобождённых были и приговорённые в ДНР к смертной казни трое иностранцев.

Также неизвестно, какие именно пленные вернулись в РФ. Исключением стал только Медведчук. При этом ранее телеведущий Владимир Соловьёв говорил, что такой обмен невозможен. Аналогичного мнения придерживался и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обмен всё-таки случился, но с радостью его встретили далеко не все.

Экс-военный и сотрудник ФСБ, руководитель движения «Новороссия» Игорь Гиркин заявил, что такой шаг – предательство и глупость. WarGonzo, проект журналиста Семёна Пегова, тоже не понимает, что же это было. Негодование высказал и военный журналист Андрей Руденко.

Первой попыталась смягчить ситуацию Маргарита Симоньян, заявившая, что главное – человеческая жизнь. Имя Медведчука при этом всегда не упоминается. Позже присоединился и военкор Евгений Поддубный, который называет тишину главным правилом подобных переговоров.

Военкоры и провластные журналисты могут расходиться во взглядах. Тем не менее становится заметнее, что в экспертной среде усиливается скепсис относительно ведения Россией информационной войны.

*Признан в РФ террористической организацией

#Общество#Операция на Украине#Виктор Медведчук#Обмен пленными#Общественное мнение#Военкоры#Наталья Корявых
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