Беженцы с Украины и ЛДНР заводят животных по приезде в Белгород

По словам работников ПВР, беженцы, когда уезжают в Россию, забирают с собой домашних кошек и собак. Встречались также случаи, когда люди привозили хомяков и попугаев. Некоторые беженцы заводили себе домашних животных уже в Белгороде.
Бежав оттуда, люди заводили уже здесь себе животных. Это, может, для них какая-то психологическая отдушина, потребность. У них самих толком нет денег, не знают, где обменять гривны, но вот собаку обязательно купят.
Елена, заведующая административно-хозяйственной частью ПВР в Белгороде
Для домашних животных в ПВР привозят корм, волонтёры помогают за ними ухаживать.
Напомним, в ПВР беженцы живут не более двух дней, после этого их отправляют в другие регионы. Также не все родственники и друзья готовы принять прибывших из ЛДНР и Украины в своих домах.