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Беженцы с Украины и ЛДНР заводят животных по приезде в Белгород

22 сентября 17:10
Фото: Bel.ru
В пункте временного размещения журналистам «Бел.Ру» рассказали, с какими животными приезжают беженцы в Белгородскую область.

По словам работников ПВР, беженцы, когда уезжают в Россию, забирают с собой домашних кошек и собак. Встречались также случаи, когда люди привозили хомяков и попугаев. Некоторые беженцы заводили себе домашних животных уже в Белгороде.

Бежав оттуда, люди заводили уже здесь себе животных. Это, может, для них какая-то психологическая отдушина, потребность. У них самих толком нет денег, не знают, где обменять гривны, но вот собаку обязательно купят.
Елена, заведующая административно-хозяйственной частью ПВР в Белгороде

Для домашних животных в ПВР привозят корм, волонтёры помогают за ними ухаживать.

Напомним, в ПВР беженцы живут не более двух дней, после этого их отправляют в другие регионы. Также не все родственники и друзья готовы принять прибывших из ЛДНР и Украины в своих домах.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Операция на Украине#Беженцы#Белгородская область#Животные#Пункты временного размещения
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