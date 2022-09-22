Белгородцы недовольны сокращением парковочных мест на Народном бульваре

Во время прямой линии жительница города задала вопрос о реконструкции участка Народного бульвара в районе универмага «Белгород». По её мнению, проект работ нужно пересмотреть, так как дорога станет неудобной для проезда и парковки.
Мы как жители данного района обеспокоены тем, как будет осуществляться проезд по зауженным дорогам. Каким образом будут компенсироваться урезанные парковочные места?
вопрос на прямой линии
На эти вопросы ответил первый заммэра Василий Голиков. Он заявил, что проект реконструкции участка на Народном бульваре пересматривать не будут, так как он соответствует нормативам безопасности дорожного движения и уже согласован с ГИБДД.
Заужение проезжей части, установка «островков безопасности» потребовались для того, чтобы обеспечить комфорт пешеходам, среди которых не только посетители магазинов в центре города, но и ученики лицея № 9, отметил первый замглавы администрации.
Василий Голиков подтвердил, что машино-мест действительно станет меньше. Их количество уменьшится с 63 до 47. По мнению Голикова, это некритично.
Мы действительно потеряли машино-места, но существенно повысили безопасность. Пешеходы смогут переходить по переходам, не спотыкаясь и не задевая припаркованные транспортные средства.
Василий Голиков
Чиновник добавил, что машино-места есть в автопаркинге «Центральный» через дорогу. По его словам, верхние этажи там практически всегда свободны.
Ремонт на Народном бульваре от улицы Чумичова до улицы Попова начался 8 сентября. Работы проходят на участке протяжённостью в 500 метров. Известно, что на подъезде к лицею установят искусственные дорожные неровности.
На время ремонта действуют ограничения дорожного движения.