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Белгородец на 23 февраля решил обмануть МФО

22 сентября, 17:29
Мужчина получил заём, но возвращать его не собирался. За это его приговорили к ограничению свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

Житель Белгорода в День защитника Отечества обманул микрокредитную организацию «Денежная единица» на 12 тыс. рублей. Он получил деньги в кредит, но возвращать их не собирался.

При оформлении займа мужчина сообщил ложные сведения о своей работе и зарплате. Ему выдали деньги, однако он уже на тот момент знал, что выплачивать их не будет. Позже аферист потратил их по своему усмотрению.

Суд приговорил мошенника к десяти месяцам ограничения свободы. Также с него взыщут причинённый ущерб. Приговор вступил в законную силу.

 

#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#МФО#Кредит#23 февраля#День защитника Отечества#Наталья Корявых
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