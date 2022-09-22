Белгородец на 23 февраля решил обмануть МФО

Житель Белгорода в День защитника Отечества обманул микрокредитную организацию «Денежная единица» на 12 тыс. рублей. Он получил деньги в кредит, но возвращать их не собирался.
При оформлении займа мужчина сообщил ложные сведения о своей работе и зарплате. Ему выдали деньги, однако он уже на тот момент знал, что выплачивать их не будет. Позже аферист потратил их по своему усмотрению.
Суд приговорил мошенника к десяти месяцам ограничения свободы. Также с него взыщут причинённый ущерб. Приговор вступил в законную силу.