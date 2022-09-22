Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородцев за рулём не будут останавливать гаишники для отправки в военком

22 сентября, 09:47
В МВД опровергли информацию об остановке лиц мужского пола для их отправки в военкомат.

Мужчин, которые находятся за рулём, гаишники не будут останавливать для отправки в военкомат. В МВД РФ опровергли ранее распространяемые в Сети данные.

Ранее сообщалось, что в стране не введут дополнительные ограничения на выезд резервистов. Запрета на их выезд нет. Он начнёт действовать только после того, как россиянин получит повестку.

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Призыв в регионах должны обеспечить губернаторы. Минобороны определит сроки для каждого субъекта РФ.

 

 

Фото: МВД
Читайте также:
Белгородца заподозрили в организации митинга против мобилизации и доставили в полициюБелгородцы смогут задать вопросы о частичной мобилизации по телефону 122Началась частичная мобилизация, но в Белгороде очередей в военкомат ещё нет
#Общество#Операция на Украине#Военная мобилизация#Мобилизация#Гибдд#Фейк#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18