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Posted 22 сентября 2022, 06:47

Published 22 сентября 2022, 06:47

Modified 22 сентября 2022, 07:06

Updated 22 сентября 2022, 07:06

Белгородцев за рулём не будут останавливать гаишники для отправки в военком

22 сентября 2022, 06:47
Сюжет
Операция на Украине
В МВД опровергли информацию об остановке лиц мужского пола для их отправки в военкомат.

Мужчин, которые находятся за рулём, гаишники не будут останавливать для отправки в военкомат. В МВД РФ опровергли ранее распространяемые в Сети данные.

Ранее сообщалось, что в стране не введут дополнительные ограничения на выезд резервистов. Запрета на их выезд нет. Он начнёт действовать только после того, как россиянин получит повестку.

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Призыв в регионах должны обеспечить губернаторы. Минобороны определит сроки для каждого субъекта РФ.

 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Гибдд#Операция на Украине#Фейк#Мобилизация#Военная мобилизация
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