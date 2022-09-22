Белгородцев за рулём не будут останавливать гаишники для отправки в военком

Posted 22 сентября 2022, 06:47
Published 22 сентября 2022, 06:47
Modified 22 сентября 2022, 07:06
Updated 22 сентября 2022, 07:06
Мужчин, которые находятся за рулём, гаишники не будут останавливать для отправки в военкомат. В МВД РФ опровергли ранее распространяемые в Сети данные.
Ранее сообщалось, что в стране не введут дополнительные ограничения на выезд резервистов. Запрета на их выезд нет. Он начнёт действовать только после того, как россиянин получит повестку.
21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Призыв в регионах должны обеспечить губернаторы. Минобороны определит сроки для каждого субъекта РФ.