Белгородца заподозрили в организации митинга против мобилизации и доставили в полицию

Жителя Белгорода Илью Костюкова допросили в полиции по поводу не согласованного с властями митинга. 18-летний студент, который проводил акции за сохранение троллейбусов и участвовал в деятельности партии «Яблоко», ранее заявлял в СМИ о своём негативном отношении к спецоперации на Украине и участии в деятельности белгородского антивоенного комитета. 21 сентября в социальных сетях появился пост о том, что в этот вечер в Белгороде состоится всероссийская акция протеста, участники которой выступают против мобилизации.
Правозащитник Евгений Соколов рассказал «Бел.Ру», что 21 сентября полицейские приехали к Илье Костюкову в институт, отвезли его в отделение на проспекте Богдана Хмельницкого, 133ж и допросили. Илья позвонил Евгению Соколову, у которого есть доверенность от Ильи Костюкова на представление его интересов в полиции.
Молодого человека допросили в присутствии его защитника по поводу организации публичной акции. Ни во время допроса, ни после Илья Костюков не вышел на связь с редакцией. Евгений Соколов позже пояснил, что им пришлось отдать телефоны в камеру хранения в отделении полиции ещё до допроса. В акции, которая была намечена на 19 часов, Илья Костюков не участвовал и в это время находился в отделении полиции.
Неизвестно, состоялось ли массовое мероприятие против мобилизации. В соцсетях появились лишь фото одиночных пикетов, которые провели неизвестные люди в медицинских масках с плакатами.
На каком основании Илью заподозрили в организации митинга, неизвестно. Илья Костюков заявляет о том, что не является владельцем канала, который сообщил о несогласованной акции.
Молодой человек отказался от дачи объяснений, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Илью Костюкова отпустили из отделения в десятом часу вечера.
Евгений Соколов рассказал, что 22 сентября, возможно, состоится судебное заседание по поводу привлечения Ильи Костюкова к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Евгений Соколов выступит защитником в суде.