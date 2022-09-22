Белгородца заподозрили в организации митинга против мобилизации и доставили в полицию

Молодого человека допросили в присутствии его защитника по поводу организации публичной акции. Ни во время допроса, ни после Илья Костюков не вышел на связь с редакцией. Евгений Соколов позже пояснил, что им пришлось отдать телефоны в камеру хранения в отделении полиции ещё до допроса. В акции, которая была намечена на 19 часов, Илья Костюков не участвовал и в это время находился в отделении полиции.