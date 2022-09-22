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Балкон белгородки заливает после дождей из-за умершей соседки

22 сентября 05:33
Фото: Bel.ru
В «Бел.Ру» обратилась жительница дома во 2-м Садовом переулке, 2 в Белгороде. Потоп у неё на балконе происходит из-за верхней квартиры. Собственница квартиры сверху год назад умерла.

Ирина проживает на четвёртом этаже многоэтажки. Весной текущего года на балконе квартиры на пятом этаже ветер оторвал козырёк. Сотрудники РЭУ-14 его демонтировали.

Когда начались дожди, вода, попадая на балконную плиту пятого этажа, начала просачиваться на мой балкон. Там просто поток воды был.
Ирина, белгородка

За помощью женщина обращалась в РЭУ-14, однако ответа от управляющей компании так и не поступило. Ирина отмечает, что в РЭУ-14 ссылаются на то, что козырёк там не предусмотрен, а войти в чужую квартиру они не могут.

Собственница квартиры на пятом этаже в прошлом году умерла. Сейчас в квартире никто не живёт.

У меня заливает балкон, куски штукатурки и плиты падают. Обращалась в РЭУ-14. Несколько раз. С их слов, монтажом козырька должен заниматься собственник квартиры, а собственник умер больше года назад. У меня внучка вышла на балкон, на неё эта штукатурка сыпется. У меня вёдра стоят, я постоянно собираю и сливаю воду после дождей. С ужасом жду осенних дождей и зиму.
Ирина

Также женщина обращалась в Госжилнадзор, однако так никто ей и не помог.

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