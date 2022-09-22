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Аферисты продают россиянам «белые билеты» для освобождения от службы

22 сентября, 10:57
Мошенники пользуются объявлением частичной мобилизации и опустошают счета призывников, сообщают «Новые известия».

Аферисты пользуются введением частичной мобилизации и продают «белые билеты» для освобождения от воинской службы. В итоге призывники теряют деньги.

Как пишет издание, в Сети с начала мобилизации появилось порядка 600 тыс. фейков, а продажа «белых билетов» стала самым популярным способом мошенничества. Как правило россияне вводят свои данные на фишинговых сайтах и лишаются сбережений.

Также злоумышленники общаются со своими жертвами в интернете, а после получения денег перестают выходить на связь. Аферисты ещё предлагают оформление фальшивых медицинских справок.

Что касается фейков, то часто упоминаются отправка повесток через сайт Госуслуг и «мобилизационные патрули», которые якобы будут вылавливать людей на улицах. Напомним, частичную мобилизацию Путин объявил 21 сентября.

 

#Общество#Военная мобилизация#Мошенники#"белые" военные билеты#Продажа военных билетов#Наталья Корявых
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