Аферисты продают россиянам «белые билеты» для освобождения от службы

Аферисты пользуются введением частичной мобилизации и продают «белые билеты» для освобождения от воинской службы. В итоге призывники теряют деньги.
Как пишет издание, в Сети с начала мобилизации появилось порядка 600 тыс. фейков, а продажа «белых билетов» стала самым популярным способом мошенничества. Как правило россияне вводят свои данные на фишинговых сайтах и лишаются сбережений.
Также злоумышленники общаются со своими жертвами в интернете, а после получения денег перестают выходить на связь. Аферисты ещё предлагают оформление фальшивых медицинских справок.
Что касается фейков, то часто упоминаются отправка повесток через сайт Госуслуг и «мобилизационные патрули», которые якобы будут вылавливать людей на улицах. Напомним, частичную мобилизацию Путин объявил 21 сентября.