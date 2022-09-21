Житель Калуги убил сожителя своей экс-супруги в Белгороде и покончил с собой

В областной центр злоумышленник приехал 17 сентября. Он напал на нового мужчину своей жены, пока тот спал. Подозреваемый ударил ножом 31-летнего белгородца не менее 11 раз. Позже он привёл в комнату хозяйку дома и показал, что произошло, а затем начал угрожать ей расправой.