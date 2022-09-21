Житель Калуги убил сожителя своей экс-супруги в Белгороде и покончил с собой

Житель Калуги приехал в Белгород повидаться с общим с бывшей супругой ребёнком. В итоге мужчина убил её сожителя, а затем совершил самоубийство.
В областной центр злоумышленник приехал 17 сентября. Он напал на нового мужчину своей жены, пока тот спал. Подозреваемый ударил ножом 31-летнего белгородца не менее 11 раз. Позже он привёл в комнату хозяйку дома и показал, что произошло, а затем начал угрожать ей расправой.
Женщине удалось уйти из дома. Она позвонила в полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они обнаружили, что подозреваемый свёл счёты с жизнью. По данному факту возбудили уголовное дело.