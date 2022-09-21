Замминистра экономразвития Белгородской области покинула свой пост

Как ранее говорил глава региона Вячеслав Гладков, он решил перевести Хромова на другой пост в связи с необходимостью привлечения инвестиций в область. В июне Евгений Хромов заявил, что по личным обстоятельствам покидает пост. Теперь в минэкономразвития региона имеются две вакантные должности.