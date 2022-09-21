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Замминистра экономразвития Белгородской области покинула свой пост

21 сентября, 10:52
Ранее министерство осталось и без руководителя. В марте свою должность оставил Евгений Хромов. Спустя полгода ушла и Виктория Шеенко, сообщает «Фонарь».

Министерство экономического развития области осталось без заместителя министра. С поста ушла Виктория Шеенко — начальник департамента инвестиций и инноваций. В марте должность главы ведомства покинул Евгений Хромов, ставший директором корпорации «Развитие».

Как ранее говорил глава региона Вячеслав Гладков, он решил перевести Хромова на другой пост в связи с необходимостью привлечения инвестиций в область. В июне Евгений Хромов заявил, что по личным обстоятельствам покидает пост. Теперь в минэкономразвития региона имеются две вакантные должности.

По данным издания, пост Шеенко займёт первый заместитель главы Яковлевского горокруга Максим Гусев. Сама чиновница ушла работать в «Газпром газораспределение Белгород», став начальником отдела экономики и финансов. 

 

#Общество#Белгородская область#Министерство экономразвития#Замминистра#Увольнение#Наталья Корявых
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