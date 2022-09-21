Вячеслава Гладкова спросили о мобилизации IT-специалистов

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» главу Белгородской области спросили, будут ли призываться сотрудники IT-компаний, которые уже отслужили. Задавшая вопрос белгородка напомнила, что для них предусмотрена отсрочка от армии по президентской программе.
Глава региона не смог ответить на вопрос, поскольку Минобороны пока не опубликовало перечень призывников для отдельных профессий. Никаких решений по специальностям ведомство ещё не выносило.
Гладков пообещал проинформировать белгородцев вместе с военным комиссариатом. Пока следует ждать решения от Министерства обороны.
Напомним, 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию.