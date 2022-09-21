Вячеслава Гладкова спросили о мобилизации IT-специалистов

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» главу Белгородской области спросили, будут ли призываться сотрудники IT-компаний, которые уже отслужили. Задавшая вопрос белгородка напомнила, что для них предусмотрена отсрочка от армии по президентской программе.