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Вячеслава Гладкова попросили выключить подсветку высоких зданий в Белгороде

21 сентября 17:17
Фото: Белгородэнерго
21 сентября на прямую линию губернатору Белгородской области поступило предложение отключить подсветку высоток областного центра, так как это «облегчает работу вражеских ДРГ» (диверсионно-разведывательных групп – прим. ред.).

По мнению белгородца Сергея Кокорина, светящиеся высокие здания – хороший ориентир для врага в условиях возможных обстрелов, поэтому вопрос светомаскировки немаловажен.

Понимаю, что вопрос отключения уличного освещения пока неактуален, но высотные ориентиры лучше исключить из списка объектов, облегчающих работу вражеских ДРГ. Это не касается красных фонарей, предупреждающих авиацию об опасности.
Сергей Кокорин, белгородец

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил, что ему нравится этот вопрос, так как он говорит о бдительности горожан, а властям сейчас важно получать от жителей обратную реакцию, так как речь идёт о безопасности всех и каждого. Но в данном случае предложение основывается на сюжетах кинофильмов о Великой Отечественной войне. С тех пор всё сильно изменилось и в отношении авиации, и в отношении средств слежения, и разведки, поэтому данное предложение никакого эффекта не даст.

Изменилось совсем всё. Но если полностью отключить освещение в жилых домах, в многоквартирных домах, то, кроме паники, мы на сегодняшний день ничего не получим. Всё, что необходимо, делается в рамках обеспечения безопасности. Вашей, дорогие друзья.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
#Город#Эксклюзив#Губернатор#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Освещение#Оксана Артемова
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