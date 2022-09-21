Вячеслава Гладкова попросили выключить подсветку высоких зданий в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил, что ему нравится этот вопрос, так как он говорит о бдительности горожан, а властям сейчас важно получать от жителей обратную реакцию, так как речь идёт о безопасности всех и каждого. Но в данном случае предложение основывается на сюжетах кинофильмов о Великой Отечественной войне. С тех пор всё сильно изменилось и в отношении авиации, и в отношении средств слежения, и разведки, поэтому данное предложение никакого эффекта не даст.