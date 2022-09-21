Возможность доказана делом: судьба завода, рожденного в царской России

Никогда не угаснет и память о заводчанах, сражавшихся на фронте. Например, о Герое Советского Союза Иване Ткаченко. Он возглавлял в годы Великой Отечественной войны разведку 3-го артиллерийского дивизиона 22-го гвардейского артиллерийского Евпаторийского Краснознаменного полка. На счету Ивана Ткаченко немало подвигов. Один из них мужчина совершил зимой 1945 года, когда, расположившись в тылу врага вместе с двумя разведчиками и радистом, 11 часов корректировал огонь русских солдат. Благодаря его усилиям удалось уничтожить 2 артиллерийские и 2 минометные батареи гитлеровцев, 8 их пулеметных точек и более одной роты солдат. Сам Иван Ткаченко лично уничтожил 19 фашистов. Но до Великой Победы воин так и не дожил: он погиб 18 апреля 1945 года на территории Восточной Пруссии (сейчас – Калининградская область).