В военкомате Белгорода очереди нет

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Сообщество «Мэш» во «ВКонтакте» опубликовало видеозапись с очередью у военкомата в Москве. По данным издания, возле учреждения собираются небольшие очереди.
Журналисты «Бел.Ру» отправились к областному военкомату в Белгороде, чтобы узнать, есть ли там такие же очереди из резервистов. Однако у здания практически никого не оказалось, кроме сотрудников учреждения.
Отметим, что в Курской области появился фейк о том, что людей приглашают в военкомат по телефону. На самом деле мобилизовать могут по предписанию или повесткой в военкомат, уточняют «Курские известия».