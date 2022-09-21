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В военкомате Белгорода очереди нет

21 сентября 14:01
Фото: Bel.ru
21 сентября в России началась частичная мобилизация. Журналисты «Бел.Ру» узнали, что происходит возле областного военкомата на улице Губкина.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Сообщество «Мэш» во «ВКонтакте» опубликовало видеозапись с очередью у военкомата в Москве. По данным издания, возле учреждения собираются небольшие очереди.

Журналисты «Бел.Ру» отправились к областному военкомату в Белгороде, чтобы узнать, есть ли там такие же очереди из резервистов. Однако у здания практически никого не оказалось, кроме сотрудников учреждения.

Фото: 1MI

Отметим, что в Курской области появился фейк о том, что людей приглашают в военкомат по телефону. На самом деле мобилизовать могут по предписанию или повесткой в военкомат, уточняют «Курские известия».

#Общество#Эксклюзив#Военная мобилизация#Белгородская область#Частичная мобилизация#Фотофакт
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