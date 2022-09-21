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В России не будут вводить ограничений на право выезда резервистов

21 сентября, 14:22
Запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет. Он начнёт действовать только после получения повестки, рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

В России при частичной мобилизации не станут вводить дополнительных ограничений на право выезда для резервистов, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как уточнил член СПЧ Кирилл Кабанов, юридически запрета на выезд нет. Он начнёт действовать только после получения повестки.

Ранее Картаполов заявлял, что полной мобилизации в РФ не будет. Этот вопрос депутат получил в связи с введением поправок в УК за преступления в период военного времени. Чиновник отметил, что закон принимался не под спецоперацию.

 

#Военная мобилизация#Запрет на выезд#Наталья Корявых
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