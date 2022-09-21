В РЭО подали 338 заявок на участие в конкурсе почтовой марки на экологическую тему

По заявлению генерального директора ППК “Российский экологический оператор” Дениса Буцаева, РЭО запустил конкурс “Экология” в рамках своей деятельности по просвещению. Прием работ осуществлялся по двум номинациям: “Почтовая марка” и “Изображение для почтового конверта”. Участие в конкурсе было доступно как профессиональным художникам, так и любителям, дизайнерам, студентам, выпускникам творческих учебных заведений. Принимались как индивидуальные, так и коллективные проекты.