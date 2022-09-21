В РЭО подали 338 заявок на участие в конкурсе почтовой марки на экологическую тему

Организаторами выступили Российский экологический оператор (РЭО) и Акционерное общество “Марка” при поддержке Московского отделения Союза художников России (МОСХ России). Конкурс стартовал 27 июня, а завершился 1 сентября этого года, информирует newsnn.ru.
По заявлению генерального директора ППК “Российский экологический оператор” Дениса Буцаева, РЭО запустил конкурс “Экология” в рамках своей деятельности по просвещению. Прием работ осуществлялся по двум номинациям: “Почтовая марка” и “Изображение для почтового конверта”. Участие в конкурсе было доступно как профессиональным художникам, так и любителям, дизайнерам, студентам, выпускникам творческих учебных заведений. Принимались как индивидуальные, так и коллективные проекты.
“Конкурс направлен на популяризацию экологической модели поведения, раздельного сбора отходов, на продвижение осознанного потребления, без которого невозможно представить достижение целей нацпроекта “Экология”. К 2030 году мы должны научиться сортировать все твердые коммунальные отходы (ТКО), а объемы захоронения на полигонах снизить до 50%”, – сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В номинации “Марка” победителем стала 25-летняя жительница российской столицы Громова Ксения Алексеевна с работой “Любимая планета”. Ее выбрал художественный совет конкурса, куда вошли художники с большим опытом работы с почтовой миниатюрой, академики Российской академии художеств и члены Союза художников России, представители филателистического сообщества России, руководства АО “Марка” и ППК “РЭО”.
Больше всего голосов и положительную оценку художественного совета в номинации “Изображение для почтового конверта” получила работа Куликовой Анны Владимировны, 35 лет, из Москвы. Название рисунка – “Разделяя – сохраняй!”.
Часто в работах конкурсантов прослеживались актуальные обобщенные образы на темы утилизации и переработки ТКО, ликвидации свалок, сохранения лесов и водоемов, сокращения выбросов в атмосферу, развития экотуризма и экологического воспитания, а также сохранения биологического разнообразия.
В обращение почтовые марки войдут в конце этого года. Их также можно будет купить в сети филателистических салонов “Коллекционер” и почтовых отделениях по всей России.