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В Минобороны сообщили о потерях российской армии в операции на Украине

21 сентября 07:28
Фото: Bel.ru
Данные привёл министр обороны Сергей Шойгу. Он также сказал, что Украина потеряла свыше 60 тыс. военных.

Шойгу заявил, что российская сторона потеряла 5937 военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. По его же словам, украинская армия лишилась 61 207 человек — половины от своего состава. Раненых насчитали 49 368.

При этом 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Соответствующий указ уже подписан. Власти заявляют, что призыву подлежат запасники и те военные, которые имеют учётные специальности и необходимый опыт.

Путин также отметил, что цели спецоперации никак не изменились. На текущий момент ЛНР освобождена полностью, а ДНР — частично, прокомментировал президент. 

 

#Евгений Грицков#Операция на Украине#Потери России в операции на Украине#Сергей Шойгу
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