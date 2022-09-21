В Минобороны сообщили о потерях российской армии в операции на Украине

Шойгу заявил, что российская сторона потеряла 5937 военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. По его же словам, украинская армия лишилась 61 207 человек — половины от своего состава. Раненых насчитали 49 368.
При этом 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Соответствующий указ уже подписан. Власти заявляют, что призыву подлежат запасники и те военные, которые имеют учётные специальности и необходимый опыт.
Путин также отметил, что цели спецоперации никак не изменились. На текущий момент ЛНР освобождена полностью, а ДНР — частично, прокомментировал президент.