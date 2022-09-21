В Херсоне и Запорожье стартовали конкурсы «Лидеры возрождения»

По итогам конкурса объявят победителей, которых включат в кадровые резервы. По результатам обучения их назначат на руководящие должности в системе управления российских регионов. Кроме того, они получат по одному миллиону рублей на обучение в РФ.
Конкурсы строятся по модели российского конкурса управленцев «Лидеры России», который проходит с 2017 года. Они будут включать в себя регистрацию, дистанционный и очный этапы отбора. Сейчас можно пройти регистрацию и подать заявку на сайте лидерывозрождения.рф. Те конкурсанты, которые выполнят все условия первого этапа, будут допущены до следующего, дистанционного, этапа и далее.
Ключевой задачей конкурсов является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению управленческих задач. Они должны обладать лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать и развивать свой регион.
Участвовать в конкурсе могут участники, занимающие руководящие должности в возрасте от 20 лет с опытом работы не менее года. Кроме того, они должны родиться в этом регионе, прожить здесь более одного года, учиться, работать не менее одного года или иметь близких родственников, проживающих сейчас в этом регионе.
Победителей включат в кадровый резерв. По итогам обучения их будут назначать на руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления, в организации, некоммерческие организации и на предприятия. Финалистам вручат по одному миллиону рублей на обучение в России по персонально выбранной программе. Из числа победителей отберут участников специальной программы развития кадрового управленческого резерва на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России / Мастерской управления «Сенеж» / Всероссийского образовательного центра «Машук». Кроме того, победителям дадут рекомендации лучшие HR-специалисты России, а также они получат поддержку наставников и специалистов.