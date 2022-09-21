В Херсоне и Запорожье стартовали конкурсы «Лидеры возрождения»

Участвовать в конкурсе могут участники, занимающие руководящие должности в возрасте от 20 лет с опытом работы не менее года. Кроме того, они должны родиться в этом регионе, прожить здесь более одного года, учиться, работать не менее одного года или иметь близких родственников, проживающих сейчас в этом регионе.