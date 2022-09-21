В ДТП погиб актёр и режиссёр Сергей Пускепалис

В фильмографии актёра числятся такие фильмы, как «Аптекарь», «Попытка Веры», «Крик совы» и ряд других. Он также играл полярника в фильме «Как я провёл этим летом». За эту роль он получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале.