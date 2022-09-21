В ДТП погиб актёр и режиссёр Сергей Пускепалис

20 сентября в ДТП в Ярославской области погиб актёр и режиссёр Сергей Пускепалис. Издание рассказало о творческой судьбе артиста.
Пускепалис родился в 1966 году в Курске. Его отец был литовцем, мать — болгаркой. В связи с тем, что отец работал геологом, семья часто путешествовала.
После окончания восьмого класса будущий актёр поехал учиться в театральное училище в Саратов. После окончания учёбы он отправился служить в ВМФ. По возвращении Пускепалис поступил в Москву в ГИТИС.
В столице будущий актёр познакомился с режиссёром Алексеем Попогребским. Он пригласил Пускепалиса на главную роль в фильме «Простые вещи». За эту роль артист получил награду за лучшую мужскую роль на «Кинотавре».
В фильмографии актёра числятся такие фильмы, как «Аптекарь», «Попытка Веры», «Крик совы» и ряд других. Он также играл полярника в фильме «Как я провёл этим летом». За эту роль он получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале.
В последнее время режиссёр работал заместителем художественного руководителя МХАТ по творческой работе. Сергей Пускепалис руководил ярославским театром драмы им. Волкова.
Погиб артист в страшном ДТП в Ярославской области. Микроавтобус выехал на встречку и врезался в фуру. Уточняется, что актёр вёз гумпомощь в Донбасс.