В Белгороде проведут дни защиты от экологической опасности

Как следует из документа мэрии, с 1 по 30 октября на территории города будут заниматься указанными вопросами. В этот период в Белгороде пройдут уборки территорий хозяйствующих субъектов, их благоустройство. Аналогичные мероприятия проведут и во дворах многоэтажек.