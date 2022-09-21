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В Белгороде проведут дни защиты от экологической опасности

21 сентября, 11:12
В городе организуют уборки дворов, озеленение территорий, мероприятия по выявлению нарушений в сфере охраны окружающей среды, экологическому воспитанию и просвещению.

Специалисты займутся указанной деятельностью в рамках проведения дней защиты детей от экологической опасности в осенний период.

Как следует из документа мэрии, с 1 по 30 октября на территории города будут заниматься указанными вопросами. В этот период в Белгороде пройдут уборки территорий хозяйствующих субъектов, их благоустройство. Аналогичные мероприятия проведут и во дворах многоэтажек.

Также для детей организуют акции, беседы и игры на экологическую тематику. 3 октября специалисты представят итоги проведения городского экологического субботника. Общие итоги подведут 14 ноября. Результаты передадут в министерство природопользования региона. Подробнее ознакомиться с планом можно в документе.

#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Дни экологической безопасности#Наталья Корявых
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