В Белгороде проведут дни защиты от экологической опасности

Специалисты займутся указанной деятельностью в рамках проведения дней защиты детей от экологической опасности в осенний период.
Как следует из документа мэрии, с 1 по 30 октября на территории города будут заниматься указанными вопросами. В этот период в Белгороде пройдут уборки территорий хозяйствующих субъектов, их благоустройство. Аналогичные мероприятия проведут и во дворах многоэтажек.
Также для детей организуют акции, беседы и игры на экологическую тематику. 3 октября специалисты представят итоги проведения городского экологического субботника. Общие итоги подведут 14 ноября. Результаты передадут в министерство природопользования региона. Подробнее ознакомиться с планом можно в документе.