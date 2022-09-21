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В Белгороде обнаружили замаскированный покерный клуб

21 сентября, 17:42
Клуб выдавали за развлекательное заведение. Его деятельность пресекли правоохранители, сообщили в региональном УМВД.

В областном центре нашли нелегальный покерный клуб. Его деятельность замаскировали под развлекательное заведение.

Сотрудники полиции пресекли игорный бизнес. Известно, что клуб работал в период с ноября 2021 года по июль 2022 года. Полиция задержала 34-летнего организатора. На момент задержания там же находились семеро посетителей.

Правоохранители изъяли стол для игры, карты, фишки и другие предметы, относящиеся к незаконной деятельности. Собранные по делу материалы уже передали в следственный комитет.

 

#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Нелегальный покерный клуб#Азартные игры#Полиция#Наталья Корявых
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