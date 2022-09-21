В Белгороде научились утилизировать отходы с помощью растений

Проект учёных из областного центра направлен на формирование устойчивых культур фитоценозов, которые можно использовать для утилизации отходов производства и уменьшения техногенной нагрузки. Одной из проблем стала утилизация цитрогипса. Он появляется при производстве лимонной кислоты. Его приходится складировать на полигонах.