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В Белгороде научились утилизировать отходы с помощью растений

21 сентября, 14:47
В БелГУ разработали способ утилизации побочных продуктов производства лимонной кислоты при помощи растений, сообщили на сайте нацпроектов РФ.

Белгородские ученые из БелГУ придумали способ утилизации побочных продуктов производства лимонной кислоты с помощью растений. Эксперимент проводили в рамках нацпроекта «Экология».

Проект учёных из областного центра направлен на формирование устойчивых культур фитоценозов, которые можно использовать для утилизации отходов производства и уменьшения техногенной нагрузки. Одной из проблем стала утилизация цитрогипса. Он появляется при производстве лимонной кислоты. Его приходится складировать на полигонах.

В Белгороде один полигон вмещает порядка 500 тыс. тонн таких отходов. Учёные предложили возвращать части элементов цитрогипса в природную цепочку. Для этого предлагается использовать растения. В университете также отметили, что задачей проекта является разработка технологии получения сублимированных форм «зелёных удобрений». 

 

#Наука#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Учёные#Цитрогипс#Отходы производства#Растения#Наталья Корявых
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