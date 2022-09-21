Bel.ru
ГлавноеВсе новости

ЦБ рекомендует давать мобилизованным россиянам кредитные каникулы

21 сентября, 16:53
В регуляторе предлагают не взыскивать просрочки по кредитам и не выселять граждан из ипотечного жилья.

Банк России рекомендовал кредитным организациям предоставлять кредитные каникулы для мобилизованных россиян. Аналогично и с их иждивенцами.

Также в регуляторе предложили не взыскивать с попавших под мобилизацию граждан просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья. При этом кредиторы не должны рассматривать изменения как те, которые ухудшают кредитную историю заёмщика. Рассматривается и то, что специальные кредитные каникулы могли бы быть закреплены законодательно.

Ранее сообщалось, что мобилизованные россияне будут получать такие же выплаты, как и контрактники. Они получат не только аналогичные выплаты, но и статус вместе со всеми социальными гарантиями. 



#Общество#Военная мобилизация#Мобилизованные#Ипотека#Кредитные каникулы#Центробанк#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18