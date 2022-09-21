ЦБ рекомендует давать мобилизованным россиянам кредитные каникулы

Банк России рекомендовал кредитным организациям предоставлять кредитные каникулы для мобилизованных россиян. Аналогично и с их иждивенцами.
Также в регуляторе предложили не взыскивать с попавших под мобилизацию граждан просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья. При этом кредиторы не должны рассматривать изменения как те, которые ухудшают кредитную историю заёмщика. Рассматривается и то, что специальные кредитные каникулы могли бы быть закреплены законодательно.
Ранее сообщалось, что мобилизованные россияне будут получать такие же выплаты, как и контрактники. Они получат не только аналогичные выплаты, но и статус вместе со всеми социальными гарантиями.