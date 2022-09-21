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Путин высказался об обстрелах ВСУ Белгородской и Курской областей

21 сентября 07:23
Фото: Bel.ru
21 сентября президент Владимир Путин обратился к россиянам. В ходе эфира он объявил о частичной мобилизации в России.

Как отметил Владимир Путин, Россия постоянно слышит угрозы в свой адрес.

Некоторые безответственные политики на Западе говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму и другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской и Курской областей. 
Владимир Путин 

Также Путин добавил, что НАТО в режиме реального времени с использованием современных систем, самолётов, кораблей, спутников и стратегических беспилотников осуществляет разведку по всему югу России.

В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь говорят, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя. Отмечу, что наша страна располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены — территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. А те, кто попытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону.
Владимир Путин

Напомним, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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