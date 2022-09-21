Путин высказался об обстрелах ВСУ Белгородской и Курской областей

Как отметил Владимир Путин, Россия постоянно слышит угрозы в свой адрес.
Некоторые безответственные политики на Западе говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму и другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской и Курской областей.
Владимир Путин
Также Путин добавил, что НАТО в режиме реального времени с использованием современных систем, самолётов, кораблей, спутников и стратегических беспилотников осуществляет разведку по всему югу России.
В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь говорят, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя. Отмечу, что наша страна располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены — территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. А те, кто попытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону.
Владимир Путин
Напомним, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.