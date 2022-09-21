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Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача

21 сентября, 09:28

Путин заявил о поддержке Россией референдумов в Донбассе и областях Украины

Президент РФ в обращении к россиянам рассказал о поддержке референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Утром 21 сентября прошла трансляция обращения Владимира Путина к жителям России. Главной новостью стало объявление частичной мобилизации в стране. Также президент сообщил о поддержке проведения референдумов о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу. Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской области», — заявил глава государства.

 

#Политика#Операция на Украине#Донбасс#Херсонская область#Запорожская область#Владимир Путин#Референдумы о присоединении к России#Евгений Грицков#Военная мобилизация
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