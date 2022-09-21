Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача

Утром 21 сентября прошла трансляция обращения Владимира Путина к жителям России. Главной новостью стало объявление частичной мобилизации в стране. Также президент сообщил о поддержке проведения референдумов о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
«Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу. Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской области», — заявил глава государства.