21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как заявил президент, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.