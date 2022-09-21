21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как заявил президент, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта в специальной военной операции.
Главные цели специальной военной операции остаются неизменными. ЛНР освобождена полностью, а ДНР — частично.
Владимир Путин
Президент добавил, что мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября. Граждане, призванные на военную службу, получат все социальные гарантии, подчеркнул Путин.