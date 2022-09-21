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Попавшие под мобилизацию будут зарабатывать как контрактники

21 сентября, 10:49
21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Призывников приравняют к военнослужащим-контрактникам, следует из указа президента.

Оплату призванных по мобилизации военнослужащих приравняют к зарплате тех, кто служит по контракту. Призывники также будут иметь статус контрактников.

Как следует из указа, подписанного Владимиром Путиным, подписанные контракты будут действовать до окончания частичной мобилизации. Исключением станут только случаи увольнений, предусмотренных указом.

Напомним, о частичной мобилизации в РФ объявили 21 сентября. Задачи спецоперации не изменились. Как ранее заявил Путин, ЛНР освобождена полностью, а ДНР – частично.

 

#Общество#Операция на Украине#Мобилизация#Частичная мобилизация#Оплата#Контрактники#Наталья Корявых
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