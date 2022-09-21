Попавшие под мобилизацию будут зарабатывать как контрактники

Posted 21 сентября 2022, 07:49
Published 21 сентября 2022, 07:49
Modified 21 сентября 2022, 07:56
Updated 21 сентября 2022, 07:56
Оплату призванных по мобилизации военнослужащих приравняют к зарплате тех, кто служит по контракту. Призывники также будут иметь статус контрактников.
Как следует из указа, подписанного Владимиром Путиным, подписанные контракты будут действовать до окончания частичной мобилизации. Исключением станут только случаи увольнений, предусмотренных указом.
Напомним, о частичной мобилизации в РФ объявили 21 сентября. Задачи спецоперации не изменились. Как ранее заявил Путин, ЛНР освобождена полностью, а ДНР – частично.