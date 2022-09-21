Петербуржец ограбил белгородку на безлюдной дороге

В полицию обратилась 31-летняя белгородка, которая рассказала, что её ограбили. По словам женщины, неизвестный выхватил у неё сумку. Вскоре подозреваемого задержали.
В преступлении подозревают 33-летнего жителя Санкт-Петербурга. Как установили правоохранители, в день происшествия потерпевшая шла по безлюдной дороге. Проходящий мимо мужчина отобрал у неё сумку и скрылся.
Вскоре он попытался воспользоваться банковской картой женщины, но не смог. Злоумышленника задержали по горячим следам. За грабёж мужчине грозит до четырёх лет колонии.