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Песков рассказал о «тайном» пункте указа президента о частичной мобилизации

21 сентября, 18:11
Пресс-секретарь Путина заявил, что содержание не может быть раскрыто, поскольку оно предназначено для служебного пользования.

Пресс-секретарь президента не стал раскрывать содержание «тайного» пункта указа Путина о частичной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что оно предназначено только для служебного пользования.

В документе пропущен седьмой пункт. На вопросы журналистов Песков ответил тем, что привёл слова министра обороны Сергея Шойгу – о мобилизации порядка 300 тыс. россиян.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ утром 21 сентября. При этом мобилизовать не будут срочников, студентов, депутатов, опекунов инвалидов, многодетных родителей.

 

#Общество#Военная мобилизация#Дмитрий Песков#Мобилизация#Указ президента#Скрытый пункт#Наталья Корявых
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