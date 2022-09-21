Песков рассказал о «тайном» пункте указа президента о частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента не стал раскрывать содержание «тайного» пункта указа Путина о частичной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что оно предназначено только для служебного пользования.
В документе пропущен седьмой пункт. На вопросы журналистов Песков ответил тем, что привёл слова министра обороны Сергея Шойгу – о мобилизации порядка 300 тыс. россиян.
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ утром 21 сентября. При этом мобилизовать не будут срочников, студентов, депутатов, опекунов инвалидов, многодетных родителей.