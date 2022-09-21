Оштрафованный 35 раз за превышение скорости белгородец врезался в дерево

В Корочанском районе 20 сентября на трассе М4 25-летний водитель превысил скорость, наехал на опору ЛЭП, съехал в кювет и врезался в дерево. Он пострадал. При этом лихача в 2022 году уже 35 раз штрафовали за превышение скорости. Мужчине выдали направление на прохождение медосвидетельствования.
В тот же день в Старом Осколе на проспекте Алексея Угарова 35-летний водитель УАЗа не рассчитал расстояние с Chevrolet под управлением 45-летнего водителя. Автомобили столкнулись, затем внедорожник врезался в грузовик. Пострадал только водитель Chevrolet.
В Волоконовском районе на трассе Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки 27-летний водитель отечественного авто не уступил дорогу фуре с полуприцепом. В ДТП травмы получил водитель легковушки. После осмотра медики отпустили его домой.