Оштрафованный 35 раз за превышение скорости белгородец врезался в дерево

В Корочанском районе 20 сентября на трассе М4 25-летний водитель превысил скорость, наехал на опору ЛЭП, съехал в кювет и врезался в дерево. Он пострадал. При этом лихача в 2022 году уже 35 раз штрафовали за превышение скорости. Мужчине выдали направление на прохождение медосвидетельствования.