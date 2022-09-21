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Оштрафованный 35 раз за превышение скорости белгородец врезался в дерево

21 сентября, 11:27
25-летний парень снова превысил скорость. Он получил травмы, сообщили в региональном УМВД.

В Корочанском районе 20 сентября на трассе М4 25-летний водитель превысил скорость, наехал на опору ЛЭП, съехал в кювет и врезался в дерево. Он пострадал. При этом лихача в 2022 году уже 35 раз штрафовали за превышение скорости. Мужчине выдали направление на прохождение медосвидетельствования.

В тот же день в Старом Осколе на проспекте Алексея Угарова 35-летний водитель УАЗа не рассчитал расстояние с Chevrolet под управлением 45-летнего водителя. Автомобили столкнулись, затем внедорожник врезался в грузовик. Пострадал только водитель Chevrolet.

В Волоконовском районе на трассе Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки 27-летний водитель отечественного авто не уступил дорогу фуре с полуприцепом. В ДТП травмы получил водитель легковушки. После осмотра медики отпустили его домой.

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Фото: УМВД по Белгородской области
#Происшествия#Аварии#ДТП#Наталья Корявых
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