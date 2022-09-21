Началась частичная мобилизация, но в Белгороде очередей в военкомат ещё нет

Так считает губернатор Вячеслав Гладков. Частичная мобилизация началась в стране сегодня, её объявил президент Владимир Путин.
Гладков заявил, что в Белгородской области приступили к исполнению поставленных главой государства задач. Само решение губернатор также назвал необходимым и своевременным.
По крайней мере, их журналисты «Бел.Ру» не увидели днём 21 сентября у здания военкомата в Белгороде. По словам очевидцев, рядом практически никого не оказалось, за исключением сотрудников учреждения.
Вместе с тем в некоторых регионах, как сообщали СМИ, уже сегодня наблюдались небольшие очереди возле военкоматов.
21 сентября со стороны Украины вновь обстреляли Логачёвку. В результате загорелся частный жилой дом. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.