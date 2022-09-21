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Началась частичная мобилизация, но в Белгороде очередей в военкомат ещё нет

21 сентября 17:11
Фото: Bel.ru
Вячеслав Гладков прокомментировал решение ввести частичную мобилизацию, очередей в военкомате в Белгороде не наблюдается, а ВСУ в очередной раз обстреляли валуйскую Логачёвку.

Частичная мобилизация — верное решение

Так считает губернатор Вячеслав Гладков. Частичная мобилизация началась в стране сегодня, её объявил президент Владимир Путин.

Гладков заявил, что в Белгородской области приступили к исполнению поставленных главой государства задач. Само решение губернатор также назвал необходимым и своевременным.

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Очередей у военкоматов пока нет

По крайней мере, их журналисты «Бел.Ру» не увидели днём 21 сентября у здания военкомата в Белгороде. По словам очевидцев, рядом практически никого не оказалось, за исключением сотрудников учреждения.

Вместе с тем в некоторых регионах, как сообщали СМИ, уже сегодня наблюдались небольшие очереди возле военкоматов.

В военкомате Белгорода очереди нет
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Обстрел Логачёвки

21 сентября со стороны Украины вновь обстреляли Логачёвку. В результате загорелся частный жилой дом. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.

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#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Логачёвка#Белгород#Владимир Путин#Частичная мобилизация#Призыв#Военкомат#Инна Рогова
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