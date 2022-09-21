На Алтае определены главные изменения за 20 лет

Авторы проекта утверждают, что он фиксирует в инфополе то, чем живёт страна последние 20 лет. Определяют исторические вехи социологи, журналисты и эксперты, опираясь на фокус-группы, объединяющие молодых людей от 18 до 35 лет. Им необходимо выбрать 15 событий, оказавших максимальное влияние на страну в целом, и 5, касающихся региона проживания, пишет newsnn.ru.