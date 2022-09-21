На Алтае определены главные изменения за 20 лет

Авторы проекта утверждают, что он фиксирует в инфополе то, чем живёт страна последние 20 лет. Определяют исторические вехи социологи, журналисты и эксперты, опираясь на фокус-группы, объединяющие молодых людей от 18 до 35 лет. Им необходимо выбрать 15 событий, оказавших максимальное влияние на страну в целом, и 5, касающихся региона проживания, пишет newsnn.ru.
В Алтайском крае респонденты отметили создание комплекса природного туризма “Бирюзовая Катунь”. Более 10 баз отдыха расположились вокруг искусственного тёплого озера. Отдыхающим доступны различные развлечения, от аттракционов и галерей до прогулок по воде на арендованных лодках и катамаранах.
Ещё одно достижение региона – дорога-серпантин, по которой можно проехать через горный перевал к курорту “Белокуриха-2”.
С советских времен это крупнейший бальнеоклиматический курорт. Однако несмотря на федеральное значение этого места инфраструктура здесь оставалась на уровне 30-х годов минувшего столетия.
В 2016 году состоялось заседание президиума Госсовета РФ по повышению инвестиционной привлекательности российских курортов. Тогда Владимир Путин фактически подарил этому месту, не уступающему лучшим швейцарским лечебницам, второе рождение. Вскоре появился новый курортный субкластер "Белокуриха-2".
В Барнауле открылся федеральный центр травматологии и эндопротезирования. Теперь, чтобы сделать операцию, например, по замене суставов, алтайцам не нужно выезжать за пределы края.
Отметили опрошенные и перинатальный центр “ДАР”, созданный в Барнауле.
Это один из первых подобных центров, строящихся по федеральной программе 2013 года. Основной её задачей было снижение смертности среди матерей и новорожденных в субъектах Российской Федерации. Инвестиции в строительство центра превысили 3 млрд рублей. “ДАР” – это “Дети. Алтай. Россия!”. За время работы здесь родились более 22 000 малышей.
Решили в Алтайском крае и проблему нехватки мест в детсадах и других дошкольных учреждениях. В крае ежегодно появляется не менее тысячи новых мест для дошколят. Только в прошлом году в Барнауле было открыто пять новых современных детских садов.