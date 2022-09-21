Мобилизация и способы уехать из России: о чём «говорили» перед выступлением Путина

20 сентября в Сети появилась информация, что президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к россиянам. Время эфира неоднократно переносили, по крайней мере об этом заявляли в телеграм-каналах. Как итог, в Сети начали появляться различные фейки.
Так, одним из самых популярных слухов стало то, что во время выступления Путин введут военное положение и начнут мобилизацию. А после этого всем мужчинам от 18 до 60 лет в РФ запретят выезжать за пределы страны. По данным известного телеграм-канала, который борется с фейками, слух поддержали советник главы МВД Украины Антон Геращенко и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Также авторы фейков заявили, что в поисковых системах выросли запросы «как уехать из России». Слух пустил телеграм-канал, связанный с Михаилом Ходорковским. Источник посчитал, что 787 запросов — взрывной рост.
А вот офицер армии обороны Израиля перепутал массовый намаз с митингом в Чечне. Он заявил, что в субъекте РФ начались акции протеста против всеобщей мобилизации.
Ещё одной из обсуждаемых тем стало то, что референдумы, к которым готовятся ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области — нелегитимны. Тему активно поддержали президент Франции Эммануэль Макрон, глава Польши Анджей Дуда и даже НАТО.