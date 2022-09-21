Мобилизация и способы уехать из России: о чём «говорили» перед выступлением Путина

Так, одним из самых популярных слухов стало то, что во время выступления Путин введут военное положение и начнут мобилизацию. А после этого всем мужчинам от 18 до 60 лет в РФ запретят выезжать за пределы страны. По данным известного телеграм-канала, который борется с фейками, слух поддержали советник главы МВД Украины Антон Геращенко и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.