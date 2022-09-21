Меньше всего комуслуги в августе подорожали в Ровеньках, Ивне и Белгороде

В августе коммунальные услуги в Белгородской области меньше всего подорожали в Ровеньском районе — на 4,02%. В Ивнянском районе платёжка прибавила 4,03%, в Белгороде — 4,05%, Прохоровском районе — 4,07%, в Алексеевском и Губкинском горокругах — 4,08%.