Кубанский застройщик ТОЧНО займётся строительством жилья в Белгороде

Как пишет издание со ссылкой на основателя группы компаний Николая Амосова, проект уже заканчивается в Новороссийске и Туапсе. Также ТОЧНО занимается строительством объектов в Казани. По словам Амосова, застройка ведётся не точечная, а с полным освоением территории вместе с соцобъектами.