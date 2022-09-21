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Кубанский застройщик ТОЧНО займётся строительством жилья в Белгороде

21 сентября, 11:03
Группа компаний получила разрешение на строительство не только в областном центре, но и в Ялте, Москве и Московской области, сообщает РБК.

Кубанский застройщик ТОЧНО получил разрешение на строительство жилья в Белгороде, Ялте, Москве и Московской области. В 2022–2023 годах застройщик, ранее носивший название «ЮгСтройИмпериал», выйдет в четыре новых города.

Как пишет издание со ссылкой на основателя группы компаний Николая Амосова, проект уже заканчивается в Новороссийске и Туапсе. Также ТОЧНО занимается строительством объектов в Казани. По словам Амосова, застройка ведётся не точечная, а с полным освоением территории вместе с соцобъектами.

ТОЧНО замыкает тройку лидеров в Краснодарском крае по объёму текущего строительства на 1 сентября 2022 года. Компания строит более 950 тыс. кв. метров жилья.

 

#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Застройщик#Краснодарский край#Наталья Корявых
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