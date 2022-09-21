Кубанский застройщик ТОЧНО займётся строительством жилья в Белгороде

Кубанский застройщик ТОЧНО получил разрешение на строительство жилья в Белгороде, Ялте, Москве и Московской области. В 2022–2023 годах застройщик, ранее носивший название «ЮгСтройИмпериал», выйдет в четыре новых города.
Как пишет издание со ссылкой на основателя группы компаний Николая Амосова, проект уже заканчивается в Новороссийске и Туапсе. Также ТОЧНО занимается строительством объектов в Казани. По словам Амосова, застройка ведётся не точечная, а с полным освоением территории вместе с соцобъектами.
ТОЧНО замыкает тройку лидеров в Краснодарском крае по объёму текущего строительства на 1 сентября 2022 года. Компания строит более 950 тыс. кв. метров жилья.