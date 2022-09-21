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Когда начинаются осенние каникулы у белгородских школьников?

21 сентября 08:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Когда начинаются осенние каникулы у белгородских школьников?
Совсем скоро начнутся осенние каникулы в школах Белгорода. Первыми отдыхать отправятся ученики, обучающиеся по модульной системе. Почему именно они? И сколько будут длиться каникулы? Читайте в нашем материале.

Родители уже могут продумывать досуг для детей на осенних каникулах. Буквально в начале октября часть белгородских школьников уже будет отпущена на первый отдых в этом учебном году.

Календарь с датами школьных каникул опубликовало Минпросвещения РФ 4 сентября. Он разделен на две части. Первая относится к школам, которые строят процесс обучения по плану с четвертной системой. Вторая — для школ, которые перешли на систему триместров.

Осенние каникулы у белгородских школьников
Фото: obrnadzor.gov.ru

Рас­пи­са­ние каникул на 2022/2023 год по четвертям

Систему учебных четвертей использует большинство школ Белгородского региона. А значит, для подавляющего большинства юных белгородцев ничего не изменится. Они также отправятся на осенние каникулы перед ноябрьскими праздниками в честь Дня народного единства. А затем их ждет отдых уже зимой — на Новый год. Ну и в третий раз — весной, в самом разгаре апреля, чтобы набраться сил перед итоговыми годовыми контрольными.      

Осенние:

  • с 29 октября по 6 ноября 2022 года.

Зимние:

  • с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Весенние:

  • с 8 апреля по 16 апреля 2023 года.
Рас­пи­са­ние каникул на 2022/2023 год по четвертям
Фото: объясняем.рф

Рас­пи­са­ние каникул на 2022/2023 год по триместрам

Два года назад в Белгородской области насчитывалось всего шесть школ, практикующих модульную систему обучения. Переход на новый формат происходит постепенно. Не все педагоги и родители выступают за внедрение новшества. Суть системы в том, что учебный процесс для ребят делится на три триместра. Они довольно продолжительные по времени, поэтому разделены короткими каникулами на две части.

Таким образом, школьники учатся 5-6 недель, после чего уходят на недельные каникулы — всего их получается пять. Такая система уже давно практикуется на Западе и признана очень эффективной в плане детского обучения. Считается, что так нагрузка на учеников распределяется равномерно, дети не подвержены сильной усталости и способны больше запомнить.

Осенние:

  • первые: с 10 по 16 октября 2022 года;
  • вторые: с 21 по 27 ноября 2022 года.

Зимние:

  • первые: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;
  • вторые: с 20 по 26 февраля 2023 года.

Весенние:

  • с 3 апреля по 9 апреля 2023 года.
Рас­пи­са­ние каникул на 2022/2023 год по триместрам
Фото: объясняем.рф

Дистанционный формат обучения в белгородских школах

Надо отметить, что на днях в Белгородской области было вынесено решение о том, чтобы перевести ряд школ на дистанционный формат обучения в целях обеспечения безопасности. Речь идет об учебных заведениях, которые расположены в приграничных с Украиной районах.

«По решению заседания антитеррористической комиссии в Валуйском городском округе в 15-километровой зоне вдоль границы переводим школы на дистанционное обучение. В Шебекинском городском округе — в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант», — такую новость сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Дистанционный формат обучения в белгородских школах
Фото: объясняем.рф
#Школа#Каникулы
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