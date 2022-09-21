Систему учебных четвертей использует большинство школ Белгородского региона. А значит, для подавляющего большинства юных белгородцев ничего не изменится. Они также отправятся на осенние каникулы перед ноябрьскими праздниками в честь Дня народного единства. А затем их ждет отдых уже зимой — на Новый год. Ну и в третий раз — весной, в самом разгаре апреля, чтобы набраться сил перед итоговыми годовыми контрольными.