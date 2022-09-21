Родители уже могут продумывать досуг для детей на осенних каникулах. Буквально в начале октября часть белгородских школьников уже будет отпущена на первый отдых в этом учебном году.
Календарь с датами школьных каникул опубликовало Минпросвещения РФ 4 сентября. Он разделен на две части. Первая относится к школам, которые строят процесс обучения по плану с четвертной системой. Вторая — для школ, которые перешли на систему триместров.
Систему учебных четвертей использует большинство школ Белгородского региона. А значит, для подавляющего большинства юных белгородцев ничего не изменится. Они также отправятся на осенние каникулы перед ноябрьскими праздниками в честь Дня народного единства. А затем их ждет отдых уже зимой — на Новый год. Ну и в третий раз — весной, в самом разгаре апреля, чтобы набраться сил перед итоговыми годовыми контрольными.
Осенние:
Зимние:
Весенние:
Два года назад в Белгородской области насчитывалось всего шесть школ, практикующих модульную систему обучения. Переход на новый формат происходит постепенно. Не все педагоги и родители выступают за внедрение новшества. Суть системы в том, что учебный процесс для ребят делится на три триместра. Они довольно продолжительные по времени, поэтому разделены короткими каникулами на две части.
Таким образом, школьники учатся 5-6 недель, после чего уходят на недельные каникулы — всего их получается пять. Такая система уже давно практикуется на Западе и признана очень эффективной в плане детского обучения. Считается, что так нагрузка на учеников распределяется равномерно, дети не подвержены сильной усталости и способны больше запомнить.
Осенние:
Зимние:
Весенние:
Надо отметить, что на днях в Белгородской области было вынесено решение о том, чтобы перевести ряд школ на дистанционный формат обучения в целях обеспечения безопасности. Речь идет об учебных заведениях, которые расположены в приграничных с Украиной районах.
«По решению заседания антитеррористической комиссии в Валуйском городском округе в 15-километровой зоне вдоль границы переводим школы на дистанционное обучение. В Шебекинском городском округе — в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант», — такую новость сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.